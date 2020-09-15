Происшествия

Контрабандные сигареты нашли в вагонах с углем псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу партии табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Псковской области.

13 сентября на железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» при оформлении грузового поезда, направлявшегося в Латвию, в двух вагонах с углем пограничники выявили посторонние вложения в виде брикетов с сигаретами, обмотанных полиэтиленом и скотчем. В ходе дальнейшего осмотра грузового состава сотрудники управления обнаружили еще четыре вагона со специально оборудованными тайниками, расположенными в балках жесткости вагонов.

В результате проведенного комиссионного досмотра подозрительных вагонов изъято более 15 тысяч пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии табачной продукции составила более 500 тысяч рублей.

Незаконно перевозимая табачная продукция изъята для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения правонарушения.