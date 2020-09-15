Происшествия

Островичу грозит тюрьма за половую связь с несовершеннолетней

Лишение свободы грозит 20-летнему жителю Острова за половую связь с несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 26 апреля обвиняемый под Островом, воспользовавшись отсутствием родителей, вступил в половую связь с несовершеннолетней, что привело к ее беременности.

Молодого человека обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.