Происшествия

Псковские оперативники установили личность дистанционного мошенника

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Псковской области установили личность мужчины, который подозревается в совершении целого ряда телефонных мошенничеств. Жертвами предполагаемого злоумышленника в числе прочих стали две великолучанки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства.

Подозреваемый использовал уже отработанную схему, потерпевшему по телефону рассказывали о том, что его родственник попал в беду, а для решения проблемы с правоохранительными органами нужны деньги. В этот раз доверчивые женщины перевели свои деньги - 235 и 50 тысяч рублей - для якобы освобождения от ответственности своих близких.

«Чтобы шокировать своих собеседниц и не дать им спокойно обдумать свои дальнейшие действия, фигурант заявлял им, что их дочь или невестка причинили по неосторожности смерть ребенку, - рассказали в пресс-службе. - Растерянные великолучанки шли к электронным терминалам и сами переводили свои сбережения на счета мошенникам».

Благодаря работе следователей ОМВД России по городу Великие Луки и оперативников удалось установить личность мужчины, который подозревается в совершении данных преступлений. Оказалось, что он уже отбывает уголовное наказание за мошенничество и находится в исправительном учреждении на территории Иркутской области.

Сотрудники УМВД России по Псковской области выехали в указанный регион и провели необходимые следственные действия с подозреваемым, собрали доказательственную базу. Фигурант подозревается в совершении еще нескольких подобных преступлений на территории других субъектов России.