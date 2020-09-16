Происшествия

Девочка погибла при пожаре в Псковском районе

Девочка 2010 года рождения погибла в результате пожара в жилом доме в деревне Торошино Псковского района сегодня, 16 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

Фото: pixabay.com

Возгорание произошло утром. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, дознаватели отделов надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, а также следственное управление СК РФ по Псковской области.

Причины пожара уточняются. Известно, что при пожаре пострадали два человека.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 6.03 по системе 112. Огонь уничтожил кровлю, повредил жилые помещения. К месту пожара выезжал дежурный караул ПЧ-3 города Пскова. На тушение подавались два ствола «Б» от автоцистерны, проложили 20-метровую магистральную линию от водоема.