Происшествия

Дача сгорела в Плюсском районе из-за неисправности трубы

Дачный дом сгорел в деревне Дубок Плюсского района 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22.13. Предполагается, что причиной пожара стала неисправность печной трубы.

В тот же день в 21.38 в деревне Барское Хохлово Гдовского района огонь уничтожил нежилой дом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А в 19.40 на улице Есенина в Невеле выгорела изнутри баня. Кроме того, она осталась без кровли. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожарным удалось спасти соседние дом и сарай.

16 сентября в 3.42 на улице Леона Поземского в Пскове сгорел пластиковый контейнер. Огонь повредил два близстоящих контейнера. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

В результате этих пожаров никто не пострадал, добавили в ведомстве.