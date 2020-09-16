Происшествия

Псковские следователи выясняют обстоятельства гибели 10-летней девочки при пожаре

Следователи выясняют обстоятельства гибели ребенка на пожаре в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

16 сентября в ходе тушения пожара в жилом доме в деревне Торошино было обнаружено тело 10-летней девочки со следами воздействия высоких температур. По данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно со специалистами испытательной пожарной лаборатории с целью выяснения причин трагедии.

«К пожару нужно быть готовым всегда. Ведь, несмотря на неукоснительное выполнение всех требований пожарной безопасности, возгорание может возникнуть по независящим от вас причинам. Необходимо не только самим знать алгоритм действий при пожаре, но и научить своих детей правильной реакции на огонь. Если ребенок столкнется один на один с опасной стихией, эти знания спасут его жизнь, - отметили в ведомстве. - Неумение действовать в критических ситуациях - главная причина гибели детей на пожаре. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и так далее. Там его беда и настигает. Очень важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству страха и прятаться. Родители обязаны обеспечить неукоснительное выполнение детьми правил пожарной безопасности, немедленно устранять причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно прививать с раннего детства».

В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых, детям нужно знать элементарные правила:

- если пожар случится в вашей квартире – немедленно убегайте подальше: на улицу или к соседям;

- кричите «Пожар!», зовите на помощь;

- если дым уже проник в квартиру, закройте нос и рот мокрой тканью (платком, полотенцем, полой одежды) и пробирайтесь к выходу на четвереньках;

- помните, если нет возможности выйти через дверь, спасайтесь на балконе или возле открытого окна;

- ни в коем случае не прячьтесь от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет трудно вас найти;

- тушить огонь - дело взрослых, но вызывать пожарных вы можете сами по телефону 101 и 112;

- если на вас вспыхнула одежда – остановитесь, падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя;

- не возвращайтесь в горящее здание за вещами.

Запрещено:

- бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных. Тушить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив их от электросети (можно получить удар током);

- открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха);

- пользоваться лифтом (можно застрять и задохнуться);

- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие);

- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно);

- прыгать из окна верхних этажей.

«Задача родителей – обеспечить безопасность ребенка и научить его правилам собственной безопасности. Будьте сами примером для своих детей в безопасном обращении с огнем!» - заключили в региональном следственном управлении.