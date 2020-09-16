Происшествия

Незаконный вывоз из России монет, медалей и ножей пресекли псковские пограничники

Псковские пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из страны предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выездном из России направлении, куда прибыл легковой автомобиль «Порше» под управлением 53-летнего россиянина. В ходе совместного с представителями таможни осмотра транспортного средства в багажном отделении автомобиля, среди личных вещей, было обнаружено порядка 140 предметов, возможно, представляющих культурную или историческую ценность. Среди них - более 100 позолоченных и посеребренных монет Банка России, вазы, медали и нагрудные знаки, а также порядка 20 охотничьих ножей и ножей ручной работы.

Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, мужчина не смог. Все они переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

«Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время», - заключили в ведомстве.