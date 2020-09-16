Происшествия

Почему не удалось спасти ребенка при пожаре в Торошино, рассказали родственники

10-летнюю девочку, погибшую сегодня при пожаре в Торошино, не удалось спасти из-за того, что она спряталась за диван. Соседи и родственники ее не заметили.

«Я проснулся в 6 утра, мне надо было собираться в Политехнический колледж, все остальные еще спали. Пошел на кухню попить чай, открываю дверь, а там все в дыму, вообще ничего не видно, – рассказывает родственник погибшей девочки Роман. - Я закричал "Пожар!", открыл окно. Все проснулись, начали выбегать. Мама уже стала задыхаться и потеряла сознание, папа споткнулся и сломал ключицу. В это время уже соседи пришли на помощь, начали искать ребенка, а она не отзывалась».

Как потом окажется, испуганная девочка спряталась за диван, поэтому ее никто не заметил, учитывая, что все уже было в дыму.

Подробный материал с места происшествия читайте на портале «МК в Пскове».