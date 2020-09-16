Происшествия

Более 30 тысяч пачек сигарет нашли в железнодорожных вагонах псковские таможенники

Незаконный вывоз 33 тысяч пачек сигарет, спрятанных в стенках железнодорожных вагонов, пресекли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту Скангали на границе с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Крупные партии табачной продукции – 15 тысяч и 18 тысяч пачек сигарет NZ Black – перемещались в двух составах поездов с углем, следовавших из России в адрес польской компании. В обоих случаях злоумышленники использовали одинаковую схему сокрытия товара: брикеты с сигаретами упаковывали в пленку и помещали в специально выпиленные в вагоне полости. На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска.

Ориентировочная стоимость обнаруженной табачной продукции превышает 1,5 млн рублей.

Сигареты изъяты. Идет выяснение всех обстоятельств дела.