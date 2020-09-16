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Более 30 тысяч пачек сигарет нашли в железнодорожных вагонах псковские таможенники

16.09.2020 16:52|ПсковКомментариев: 0

Незаконный вывоз 33 тысяч пачек сигарет, спрятанных в стенках железнодорожных вагонов, пресекли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту Скангали на границе с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Крупные партии табачной продукции – 15 тысяч и 18 тысяч пачек сигарет NZ Black – перемещались в двух составах поездов с углем, следовавших из России в адрес польской компании. В обоих случаях злоумышленники использовали одинаковую схему сокрытия товара: брикеты с сигаретами упаковывали в пленку и помещали в специально выпиленные в вагоне полости. На тайник при помощи магнитов накладывался лист стали, поверх которого наносилась краска.

Ориентировочная стоимость обнаруженной табачной продукции превышает 1,5 млн рублей.

Сигареты изъяты. Идет выяснение всех обстоятельств дела.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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