Происшествия

Подозреваемых в краже дорожных знаков задержали псковские полицейские. ФОТО

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Псковскому району задержали подозреваемых в краже дорожных знаков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Стражи порядка остановили автомашину «ДЭУ» для проверки, а выяснилось, что в багажнике находятся обрезки металлической трубы, очень напоминающие столбики дорожных знаков, обозначающих километраж.

При дальнейшей отработке полученной информации полицейские выяснили, что двое молодых людей, находящихся в автомобиле, с целью хищения металла срезали ножовкой 12 километровых столбов на территории Псковского, Палкинского и Печорского районов. «Инструмент их противоправной деятельности также обнаружен и изъят», - добавили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Максимальный размер наказания, предусмотренный этой правовой нормой, составляет 5 лет лишения свободы.