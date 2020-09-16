Происшествия

Вандалы сожгли еще три мусорных контейнера в Пскове

В Пскове зафиксированы новые случаи, когда неизвестные злоумышленники уничтожают контейнеры для твердых коммунальных отходов, лишая население возможности цивилизованного сбора ТКО.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, очередной случай поджога баков зафиксирован сегодня, 16 сентября. На контейнерной площадке на ул. Леона Поземского, 61 одна емкость для ТКО сгорела полностью, еще два контейнера получили сильные повреждения. Контейнерная площадка, которая является общим имуществом собственников многоквартирного дома по указанному адресу, не пострадала.

В результате взаимодействия с управляющей компанией ООО «Микрорайон №11» региональному оператору удалось оперативно заменить испорченные баки. На контейнерной площадке установлены новые контейнеры объемом по 1,1 куб. м каждый, они предназначены для пользования жителей многоквартирного дома №61 по ул. Л. Поземского.

Отметим, что с июля современные пластиковые евроконтейнеры, размещенные на территории Пскова, подвергаются регулярному нападению со стороны неизвестных лиц. Сгорают не только контейнеры, но и целые контейнерные площадки.

«Своими действиями злоумышленники наносят огромный вред городу и его жителям. На восстановление площадок требуется время, более того, их собственникам необходимо изыскивать дополнительные средства на эти цели. Получается, за преступные действия злоумышленников должны расплачиваться добросовестные люди», - отметили в компании «Экопром».

Добавим, что возгорание контейнеров еще и опасно, так как могут пострадать рядом стоящие дома, учреждения и техника. Так, на прошлой неделе из-за поджога контейнеров на улице Красноармейской пострадали припаркованные поблизости машины. Вначале загорелись мусорные баки, затем пламя перекинулось на микроавтобус и автомобиль Daewoo Nexia. В результате пожара сгорели не только четыре пластиковых контейнера, но и транспорт также был поврежден огнем.

«Информация обо всех зафиксированных случаях порчи контейнеров и площадок направляется в полицию. Предполагается, что это не просто хулиганские выходки, а кем-то организованные акции. Маловероятно, что контейнеры с завидным постоянством горят из-за случайно непотушенных окурков. Кроме того, неизвестные нашли новый способ уничтожения баков - теперь их разрезают», - рассказали в пресс-службе регоператора.

В связи с этим всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться полицию. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.