Происшествия

«Ауди-80» и мусорные контейнеры горели ночью в Пскове и районе

В Псковском районе в ночь на 17 сентября сгорел автомобиль «Ауди-80». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре в деревне Зубово поступила в 2.31. В автомобиле 1988 года выпуска произошло короткое замыкание проводки в моторном отсеке.

В Пскове в 3.27 у дома 77-б по улице Юбилейной сгорели 3 пластиковых контейнера. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Группа разминирования псковского поисково-спасательного отряда 16 сентября выезжала на разминирование взрывоопасного предмета. Около деревни Мозули Красногородского района был обезврежен артснаряд калибра 45 мм.