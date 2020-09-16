Происшествия

Великолукского педофила отправили на 18 лет в тюрьму

Жителя Великих Лук наказали за склонение малолетних к действиям сексуального характера за материальное вознаграждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

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Великолукский городской суд признал его виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста), и одного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Злоумышленнику назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.