Происшествия

Пскович похитил из магазина бутылку коньяка

Пскович похитил из магазина бутылку коньяка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

16 сентября находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на Рижском проспекте - поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 31-летнего местного жителя, который украл из торгового зала бутылку коньяка.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.