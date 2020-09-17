Происшествия

Житель Красногородска перевел себе чужие деньги с банковского счета

Жителю Красногородска грозит лишение свободы на срок до 6 лет за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина воспользовался телефоном потерпевшей, чтобы украсть ее деньги с банковского счета. Через приложение «Мобильный банк» он перевел 8000 рублей на счет своей банковской карты. После этого красногородец обналичил похищенные деньги.

Злоумышленнику предъявили обвинение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в прокуратуре.