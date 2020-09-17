Происшествия

Сбытчик фальшивых купюр из Вологды оказался в псковском СИЗО

Сбытчик фальшивых купюр оказался в псковском СИЗО после совершения ряда преступлений в Вологде. Об этом сообщает пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

В полицию в течение месяца с заявлениями обратились семь представителей различных коммерческих банков. Они рассказали, что при пересчете выручки, поступившей из торговых точек, были выявлены купюры номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, вологодские полицейские установили мужчину, который расплачивался за покупки пятитысячными купюрами, как правило, приобретая недорогой товар.

Стражи порядка составили ориентировку с приметами злоумышленника и объявили его в розыск. Спустя некоторое время он был задержан в Псковской области. Им оказался ранее несудимый мужчина 1983 года рождения. В настоящий момент фигурант находится в следственном изоляторе города Пскова за совершение аналогичных преступлений.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).