Происшествия

Около миллиона рублей за сутки отдали мошенникам псковичи

Почти миллиона рублей лишились жители Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Так, 49-летней великолучанке мошенники сказали, что с ее счета пытаются похитить денежные средства, и чтобы обезопасить свои накопления, она должна незамедлительно перевести деньги на указанные ими номера телефонов. Злоумышленники действовали очень убедительно, женщина восприняла информацию серьезно и переслала им 620 тысяч рублей.

Не смогла отказать предприимчивым абонентам и жительница Бежаниц 1983 года рождения. Ее накопления в сумме 210 000 рублей также стали добычей преступников.

Полиция в очередной раз убедительно просит граждан не отдавать свои деньги незнакомым людям после разговоров по телефону - они с большой долей вероятности могут оказаться мошенниками. «Помните: у вас всегда есть время, чтобы позвонить в банк или посоветоваться с близкими людьми. Цените свое время. Как показывают данные полицейской сводки, спешка в этом вопросе обходится очень дорого», - подчеркнули в ведомстве.