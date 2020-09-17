Происшествия

Псковский таможенник попался на взятке

Отдел по противодействию коррупции Псковской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области установил и задокументировал факт передачи участником внешнеэкономической деятельности денег заместителю начальника таможенного поста МАПП «Бурачки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

«По достигнутой договоренности между должностным лицом таможенного органа и представителем перевозчика сотрудник таможни несколько раз получал денежные средства за ускорение оформления транспортных средств международной перевозки», - отметили в ведомстве.

В результате преступных действий бывший сотрудник таможни получил от представителя перевозчика взятку на общую сумму 62 тысячи рублей.

Псковский следственный отдел на транспорте СК России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника таможенного поста МАПП «Бурачки « Псковской таможни по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), а также в отношении представителя перевозчика международных перевозок по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).