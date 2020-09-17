Происшествия

Два псковича сядут в тюрьму за избиение незнакомца

Два псковича сядут в тюрьму на 11 и 10 лет на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в июле 2018 года в ходе распития спиртных напитков в одном из скверов Пскова осужденные беспричинно, из хулиганских побуждений нанесли псковичу, сидевшему на соседней скамейке, удары кулаками и ногами по лицу, голове, спине, в грудную клетку, а затем, схватив пострадавшего руками за руки и ноги, волоком оттащили его на расположенный неподалеку участок местности в сквере, где оставили лежать на земле.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, характеризующих личность виновных, суд назначил им наказание в виде 11 и 10 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок им предстоит в исправительной колонии строгого режима.