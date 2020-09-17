Происшествия

Дачу подожгли в Пустошкинском районе

Летняя кухня и надворные постройки горели в Псковской области 17 сентября и в ночь на 18 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 17 сентября в 10.25 поступило сообщение о пожаре в доме деревне Мясово Пустошкинского района. На веранде 3 на 6 метров, пристроенной к дачному дому, огнем повреждена садовая мебель и пол. Причина пожара - поджог.

18 сентября в 4.44 на улице Софьи Перовской, 17 в городе Острове из-за короткого замыкания сгорела летняя кухня.

В 03.36 загорелась надворная постройка 6 на 4 метра в переулке Первомайском поселка Карамышево (Псковский район). Сгорела кровля. Причина пожара - аварийный режим работы электропроводки.