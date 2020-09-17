Происшествия

Более 100 литров водки без документов обнаружила полиция в псковском кафе

Более 100 литров водки изъяли полицейские в псковском кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Владелец сетевого кафе, расположенного на Рижском проспекте в Пскове, не смог предоставить документы, подтверждающие легальность производства и реализации алкогольной продукции, пояснили в ведомстве.

Теперь ему придется нести ответственность по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).