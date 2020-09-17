Происшествия

Охотники за металлом украли 20 метров забора в печорской деревне

Двое молодых людей, которые воровали дорожные знаки в Псковском области, могут быть причастны также к краже забора из печорской деревни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как сообщалось ранее, по факту краж дорожных знаков в следственном отделе МО МВД России «Печорский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи «Кража» УК РФ.

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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий печорские полицейские установили, что двое ранее судимых молодых людей могут быть причастны к хищению 20 метров забора с дачного участка в деревне Колосовка. Фигуранты дали признательные показания. Проводится проверка.