Происшествия

Полицейские изъяли из гаража псковича более 4 тысяч пачек сигарет

Полицейские изъяли в одном из частных гаражей в Пскове более 4 тысяч пачек сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На сигаретах, которые хранил в гараже мужчина 1972 года рождения, отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством.

«Есть основания полагать, что этот мужчина осуществлял незаконный оборот табачной продукции», - отметили в ведомстве.

Материалы в отношении псковича направят в органы Роспотребнадзора для рассмотрения.