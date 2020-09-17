Полицейские изъяли из гаража псковича более 4 тысяч пачек сигарет

Полицейские изъяли в одном из частных гаражей в Пскове более 4 тысяч пачек сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На сигаретах, которые хранил в гараже мужчина 1972 года рождения, отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством.
«Есть основания полагать, что этот мужчина осуществлял незаконный оборот табачной продукции», - отметили в ведомстве.
Материалы в отношении псковича направят в органы Роспотребнадзора для рассмотрения.