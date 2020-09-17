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Бабушку из Новосокольников будут судить за истязание внука

Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летней жительницы Новосокольнического района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемая по месту жительства в городе Новосокольники причиняла своему внуку физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, пока его мать отсутствовала дома.

На момент начала противоправных действий ребенку было всего 3 года. В настоящее время он проживает с матерью по новому месту жительства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении бабушки ребенка направлено в суд для рассмотрения по существу.