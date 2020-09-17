Происшествия

Более 10 лет проведут за решеткой двое псковичей, до смерти забившие незнакомца

Более 10 лет проведут в колонии строгого режима двое псковичей, которые в июле 2018 года до смерти забили незнакомца, пишет «МК в Пскове».

34-летний уроженец Острова, перебравшийся в региональный центр на постоянное место жительства, прогуливался в сквере на улице Энтузиастов. «В парке у псковича произошел конфликт с одним из отдыхающих. Одними оскорблениями дело не закончилось. Завязалась потасовка. Из-за нее оппонент псковича, якобы, разбил свой смартфон. Разумеется, обвинил в случившемся соперника, потребовал у него восстановить технику и для убедительности взял в залог его телефон», - рассказал следователь по особо важным делам следственного отдела по г.Пскову СУ СК РФ по Псковской области Дмитрий Андреев. Возражать помятый пскович не стал. Но спустя сутки решил восстановить справедливость и вернуть отнятый смартфон. Искать обидчика он отправился в тот же сквер.

Оппонента, с которым подрался накануне, 34-летний мужчина не нашел. Зато приметил шумную компанию, распивавшую спиртное на скамейке. Присел на соседнюю скамейку, обратился к ним, попытался описать проблему и поинтересоваться, не видели ли того мужчину.

«Компания была вообще не в курсе произошедшего, но в ней оказались двое ребят, которые как-то сразу неадекватно восприняли ситуацию и бросились на обратившегося с кулаками. На конфликт пострадавший не шел, никого не обвинял, просто компания не готова была с ним разговаривать», - констатировал псковский следователь. По его словам, 34-летнего мужчину били руками и ногами. Раз за разом он падал, но те упорно поднимали его и продолжали избивать. В конце концов, мужчина потерял сознание от боли и остался лежать на земле. Тогда двое избивавших оттащили его под ближайшую ель.

Тело заметили гулявшие по парку школьники и вызвали скорую помощь. Врачи экстренно госпитализировали мужчину, но спустя несколько часов он скончался. По словам медиков, потерпевший получил не менее 23 ударов. Они привели к многочисленным телесным повреждениям и черепно-мозговой травме.

Хулиганы оказались жителями Пскова. Одному 32 года, другому – 44. В 2019 году их оправдали. Справедливость восторжествовала лишь в сентябре этого года: сторона обвинения опротестовала вердикт в вышестоящей судебной инстанции, и приговор был отменен за направлением дела на новое судебное рассмотрение суда с новым составом присяжных и судей. Суд вынес обвинительный приговор, назначив преступникам наказание в виде 11 и 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.