Происшествия

В колонию-поселение отправится житель Куньи за рукоприкладство в отношении сожительницы

Прокуратурой Куньинского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной прокуратуры, в суде установлено, что мужчина умышлено причинил сожительнице легкий вред здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Так, 30 апреля около 2 часов ночи нетрезвый мужчина, находясь на кухне в квартире по месту жительства в Кунье, поссорился с сожительницей и ударил ее поленом по голове. Продолжая свои умышленные преступные действия, мужчина взял со стола нож и нанес им удар в область бедра, после чего конфликт прекратился.

Таким образом, мужчина своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

Однако 10 июня гражданин снова поднял руку на сожительницу. Около 4 часов утра, пребывая в нетрезвом состоянии по месту жительства, в ходе конфликта он умышлено ударил ее кулаком в нижнюю челюсть. В результате женщине были причинены телесные повреждения в виде закрытых двухсторонних переломов нижней челюсти. Таким образом, мужчина своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда не вступил в законную силу.