Происшествия

Неизвестные опрокинули урны и вырвали цветы в Пскове

Неизвестные опрокинули урны и вырвали цветы из плетеного кашпо на Завеличье в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. «От "Империала" до "Гулливера" такой бардак - урны и корзина с цветами кому-то помешали», - пишет очевидец.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Это, наверное, те же, кому стекло на остановке на улице Рокоссовского мешает», - предположила псковичка. «Вандалов вычислить и на принудительные работы определить, пусть город вылизывают», - подытожила вторая девушка.