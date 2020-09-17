Происшествия

Погрузчик и мусорные контейнеры горели ночью в Пскове

Пожарно-спасательные подразделения региона принимали участие в ликвидации пожара в Пскове минувшей ночью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании погрузчика на улице Советской Армии поступило в 5 часов 37 минут. Для ликвидации пожара привлекалась 2 единицы техники, 9 человек. А в 4 часа 23 минуты пожарные выезжали по сигналу о возгорании мусорных контейнеров на улице Труда. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

В ГУ МЧС по Псковской области также сообщили, что в 5 часов 15 минут поступило сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля по адресу: Гдовский район, Гдовская волость, д. Брагино. Для ликвидации ДТП привлекались 2 единицы техники, 5 человек.