Происшествия

56-летний пскович под утро пытался украсть продукты питания из магазина

20 сентября в Пскове сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали гражданина, который пытался совершить кражу из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в в Росгвардии, в 5.30 часов экипажу группы задержания поступила информация, что в магазине на улице Юбилейной сработала охранная сигнализация.

Прибыв на место происшествия через 3 минуты, росгвардейцы обнаружили следы проникновения – разбитое стекло в окне и убегающего от магазина мужчину.

Рогвардейцы задержали подозреваемого, который пытался совершить кражу продуктов питания.

Им оказался 56-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.