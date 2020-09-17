Происшествия

39-летний пскович задержан по подозрению в смертельном наезде на пешехода

Полицейскими в Псковском районе задержан подозреваемый в смертельном наезде на пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, вчера вечером в полицию поступила информация об обнаружении на автодороге в деревне Знаменка Псковского района трупа мужчины. Установлено, что это местный житель 1961 года рождения.

В ходе проведения проверочных мероприятий стражи порядка отработали версию дорожно-транспортного происшествия. В результате профессиональных действий сотрудников ГИБДД ОМВД России по Псковскому району в течение 3 часов была получена информация об автомашине и ее водителе, который предположительно сбил мужчину и скрылся с места ДТП.

В настоящее время его личность установлена, им оказался 39-летний пскович. В районном ОМВД проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия. В случае признания задержанного виновным, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.