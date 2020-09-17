Происшествия

В Псковской области охотник застрелил своего знакомого

В субботу, 19 сентября, в Опочецком районе во время охоты в лесу был смертельно ранен мужчина. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

В правоохранительных органах подтвердили данную информацию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном управлении СК России по Псковской области, по предварительной информации, в вечернее время один из охотников произвел выстрел на шум, в результате его знакомый получил ранение брюшной полости.

Впоследствии пострадавший скончался.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.