Происшествия

Мужчина получил штраф за кражу iPhone из сумки псковички

Пскович привлечен к уголовной ответственности за кражу мобильного телефона из сумки потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в мае мужчина, находясь в одном из магазинов города, увидел у незнакомки женскую сумку, в открытом кармане которой находился мобильный телефон iPhone 6. Злоумышленник похитил телефон и скрылся с места преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.