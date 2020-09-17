Мужчина получил штраф за кражу iPhone из сумки псковички

Пскович привлечен к уголовной ответственности за кражу мобильного телефона из сумки потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суде установлено, что в мае мужчина, находясь в одном из магазинов города, увидел у незнакомки женскую сумку, в открытом кармане которой находился мобильный телефон iPhone 6. Злоумышленник похитил телефон и скрылся с места преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.
Приговор суда не вступил в законную силу.