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Мужчина получил штраф за кражу iPhone из сумки псковички

21.09.2020 09:52|ПсковКомментариев: 0

Пскович привлечен к уголовной ответственности за кражу мобильного телефона из сумки потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

В суде установлено, что в мае мужчина, находясь в одном из магазинов города, увидел у незнакомки женскую сумку, в открытом кармане которой находился мобильный телефон iPhone 6. Злоумышленник похитил телефон и скрылся с места преступления. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Теги: #кража #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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