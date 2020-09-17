Происшествия

Невельчанка избила знакомую тротуарной плиткой

Невельчанка привлечена к уголовной ответственности за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что вечером 15 января женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своей знакомой. Конфликт произошел из-за того, что обвиняемая приревновала бывшего мужа к своей знакомой.

Желая запугать приятельницу, но не имея умысла на убийство, обвиняемая схватила потерпевшую за волосы и высказав в ее адрес угрозу: «Я убью тебя!», вытащила ее на улицу, взяла в руку тротуарную плитку и нанесла один удар потерпевшей по лицу. Кроме того, потерпевшая получила удар кулаком по затылку.

У пострадавшей зафиксированы различные травмы и ушибы, оцененные как легкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.