Происшествия

Входную дверь квартиры подожгли в Пскове

Входную дверь квартиры подожгли в многоквартирном доме №20 на улице Рокоссовского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Инцидент произошел 18 сентября в 14.22. Огонь, повредивший металлическую дверь, потушили до прибытия пожарных.

В тот же день в 9.45 в трехкомнатной квартире дома №64 на улице Юбилейной в Пскове огонь повредил постельные принадлежности и диван. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, из-за неосторожного обращения с огнем женщины сгорели постельные принадлежности в доме на улице Мира в Усвятах.

Также в пятницу в 12.04 сгорел жилой дом в деревне Брудово Порховского района в результате нарушений правил эксплуатации печного оборудования. Пожарным удалось спасти соседний дом.

А в 21.56 на улице Пригородной в Пскове в нежилом доме №50 выгорели помещения, сгорела кровля. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

19 сентября в 20.26 в Пустошке на улице Труда в бане сгорела крыша из-за нарушений правил при устройстве печи.