Происшествия

До четырех лет тюрьмы грозит псковичу за кражу мобильного телефона

До четырех лет тюрьмы грозит псковичу за кражу мобильного телефона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Как установлено в ходе расследования, обвиняемый нашел объявление на одном из сайтов о продаже телефона и решил позвонить продавцу. Встретившись в условленном месте, мужчина решил похитить телефон стоимостью 10 000 рублей. Сделав вид, что он пытается перевести деньги, мужчина убежал от продавца, не заплатив за товар.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.