Происшествия

Росгвардейцы задержали обокравших магазины псковичей

Росгвардейцы задержали обокравших продуктовые магазины псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

20 сентября в 13.13 сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение, что в охраняемом объекте - магазине на улице Инженерной - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 24-летнего гражданина, который похитил из торгового зала продукты питания.

В этот же день около 17.00 в магазине на улице Инженерной росгвардейцы задержали 39-летнего местного жителя, который также украл продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали сотрудникам полиции.