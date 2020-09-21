Происшествия

Восемь контейнеров для ТКО сожгли в Псковской области на выходных

Восемь контейнеров для твердых коммунальных отходов сожгли злоумышленники в Псковской области за минувшие выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании ООО «Экопром».

Контейнерная площадка на улице Труда, 55 в Пскове после пожара

19 сентября повторно подожгли баки возле многоквартирного дома по улице Юбилейной, 77б в Пскове. 20 сентября 5 емкостей для ТКО сгорели возле многоквартирного дома в деревне Хилово Порховского района. Ночью 21 сентября пожарные выезжали по сигналу о возгорании мусорных контейнеров на улице Труда 55, огонь уничтожил 2 кубовых бака и повредил контейнерную площадку.

Новые контейнеры

«С начала месяца неизвестные сожгли уже не один десяток контейнеров, предназначенных для пользования жителей многоквартирных домов, - рассказали в компании. - Большая часть случаев зафиксирована в Пскове. Причем баки не только жгут, но и режут, скручивают с них колеса. Региональный оператор оперативно заменяет испорченные баки, чтобы жители не оставались без возможности цивилизованного сбора ТКО. Однако новые емкости порой снова сгорают».

Кроме того, 19 сентября на контейнерной площадке на улице Владимирской, 10 в деревне Родина Псковского района неизвестные подожгли мусор в 12-кубовом железном бункере. Огонь удалось оперативно потушить, однако контейнерная площадка получила повреждения.

По данным фактам полиция проводит проверки. Всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, просят обращаться правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.