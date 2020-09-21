Происшествия

Великолучанка заплатила мнимому следователю около 200 тысяч рублей за спасение сына

Пожилая великолучанка перевела 183 тысячи рублей мнимому следователю для освобождения сына от уголовной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мошенник рассказал женщине 1949 года рождения по телефону, что ее сын якобы подозревается в совершении тяжкого преступления. Он заявил, что решить вопрос об освобождении от уголовной ответственности можно финансовым путем. Мошенник предложил великолучанке перевести деньги на указанные им номера мобильных телефонов. Пенсионерка перечислила деньги, а когда поняла, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

А в Пскове в период с 15 по 16 сентября 62-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка. По версии следствия, под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции денежных средств он обманным путем завладел принадлежащими пенсионеру деньгами в сумме 480 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.