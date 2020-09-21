Происшествия

20 телят из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

Ввоз 20 телят запретили сотрудники Россельхознадзора на российско-белорусском участке границы РФ в деревне Лобок Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Крупный рогатый скот перевозили на автомобильном транспорте из Белоруссии в Невельский район без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и обработок. Кроме того, транспортировка телят осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: в неспециализированном для перевозки животных автотранспортном средстве.

Сотрудники Россельхознадзора оформили акт о возрасте животных в Белоруссию.

С начала 2020 года это 13-й случай запрета ввоза крупного рогатого скота без документов, добавили в ведомстве.