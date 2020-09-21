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Пожилой мужчина потерялся на юге Псковской области

21.09.2020 15:19|ПсковКомментариев: 0

Александр Ермоченко 1959 года рождения потерялся на юге Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушел из дома в Великих Луках 10 сентября. С того момента он не выходит на связь. Александр Ермоченко собирался ехать в Невель в центр социальной защиты по пенсионным вопросам.

Пенсионер был одет в бежевую куртку, черные брюки и серый свитер. При себе у Александра Ермоченко был паспорт и пенсионная карта «Мир», электробритва и гель после бритья в пакете.

Теги: #пропал человек #невельский район #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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