Происшествия

В Псковской области найдены 19 человек, находящихся в федеральном розыске

19 человек, находящихся в федеральном розыске, выявило УФСИН России по Псковской области в рамках операции «Розыск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ходе двухдневного межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» устанавливалось местонахождение лиц, уклоняющихся от контроля уголовно-исполнительных инспекций, совершивших побеги, а также не прибывших самостоятельно в колонию-поселение для отбывания наказания.

Помимо сотрудников оперативного отдела УФСИН, к поискам были привлечены сотрудники уголовно-исполнительной инспекции, спецназа «Зубр», представители УМВД России по Псковской области и судебные приставы. Сотрудники группы розыска УФСИН провели большую работу по изучению списков связей разыскиваемых, а также по их поиску через родственников и знакомых.

Всего за время проведения операции было проверено более 70 адресов вероятного местонахождения разыскиваемых граждан. В результате комплекса проведенных мероприятий были задержаны 19 человек, находящихся в федеральном розыске и числящихся за УФСИН России по Псковской области.

Все граждане, задержанные в ходе операции, были доставлены в отделы полиции и суды для дальнейшего принятия процессуальных решений.