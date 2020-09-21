Происшествия

Контрабандные сигареты обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем

Псковские пограничники пресекли очередную попытку незаконного перемещения через границу партии табака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Инцидент произошел в железнодорожном пункте пропуска «Пыталово». Контрабанду обнаружили при оформлении грузового поезда, следовавшего в Латвию. В шести вагонах с углем пограничники выявили более 20 специально оборудованных тайников, расположенных в балках жесткости вагонов. Из указанных полостей извлечено порядка 18 тысяч пачек табачной продукции с акцизными марками иностранного государства. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 600 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.