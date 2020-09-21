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Псковские таможенники нашли сигареты в вагонах с удобрениями

Таможенники нашли сигареты в вагонах с удобрениями. Как сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления, очередная попытка вывоза скрытых от таможенного контроля сигарет пресечена на российско-латвийской границе.

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту ЖДПП Скангали пресекли очередную попытку незаконного перемещения крупной партии сигарет.

В двух вагонах c удобрениями, следовавших в адрес латвийского получателя, при вскрытии погрузочных люков обнаружены блоки сигарет. Всего 12 тысяч пачек с акцизными марками Республики Беларусь.

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Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 600 тысяч рублей.

Сигареты изъяты. В настоящее время выясняются все обстоятельства дела.