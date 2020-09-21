Происшествия

Жилой дом пытались поджечь в псковской деревне Горнево

Жилой дом пытались поджечь в деревне Горнево Псковского района 21 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании дома на улице Дениса Зинкевича поступило в 20.28. Огонь повредил входную дверь и подоконник.

В тот же день в садоводстве «Пристань-1» Псковского района из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печи сгорел дачный дом. А в деревне Старое Невельского района огонь уничтожил жилой дом и надворную постройку, возгорание произошло в связи с неисправностью печного оборудования в жилище.

Кроме того, вечером в деревне Линово Пыталовского района огонь повредил окно магазина. Причина возгорания - занесение постороннего источника огня.

Сегодня, 22 сентября, в 3.33 на улице Труда в Пскове сгорели два пластиковых мусорных контейнера.