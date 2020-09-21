Происшествия

В колонию строгого режима отправится пскович за избиение двух мужчин

Псковский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, избившему двух мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В суде установлено, что в начале февраля 2020 года у мужчины, находившегося у дома №16 по Рижскому проспекту, произошел словесный конфликт с двумя другими жителями города. В результате он нанес одному из них удар локтем в область правой брови, кулаком - по челюсти и грудной клетке. Затем осужденный избил второго мужчину. Потерпевший получил перелом нижней челюсти.

Суд признал горожанина виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). С учетом позиции государственного обвинителя уме назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать его псковичу предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.