Происшествия

Незаконный вывоз омолаживающих средств пресекли псковские таможенники

Незаконный вывоз 49 упаковок омолаживающих средств и лекарственных препаратов пресечен в МАПП Убылинка на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В кабине грузового транспортного средства среди вещей, принадлежавших водителю, сотрудники таможни обнаружили коробку с лекарственными препаратами. Упаковки с раствором гентамицина, адреналина, дексаметазона, инъекционными канюлями, металлическими зажимами и внутридермальными имплантатами (филлерами) изъяты и направлены на товароведческую экспертизу.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.