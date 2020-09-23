Происшествия

Труп 87-летнего уроженца Псковской области найден в карьере под Гатчиной

В Гатчинском районе Ленинградской области на берегу карьера нашли труп пропавшего мужчины, уроженца Псковской области. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: pxhere.com

Накануне, 21 сентября, в полицию поступило сообщение от мужчины 1982 года рождения, который проживает в деревне Малые Калпаны под Гатчиной.

Мужчина, который является волонтером поискового отряда «Лиза Алерт», сообщил, что на карьере в воде рядом с берегом обнаружил труп мужчины 1933 года рождения, уроженца Псковской области, которые в последнее время проживал в поселке Заводской. Пенсионер 20 сентября ушел из дома и не вернулся.