Происшествия

Бежаницкая прокуратура взяла на контроль три дела по дистанционным мошенничествам

Прокуратура Бежаницкого района взяла на контроль ход и результаты расследования ряда уголовных дел по дистанционным мошенничествам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Одна из жительниц района лишилась 210 тысяч рублей из-за мошеннических действий, совершенных с помощью телефонной связи и сети Интернет. Кроме того, с 1 по 15 сентября мошенники причинили значительный материальный ущерб еще двум жительницам Бежаницкого района (на 150 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно).

По указанным фактам следственный отдел МО МВД «Бежаницкий» возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция части 2 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.