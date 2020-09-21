Происшествия

Пропавшего без вести псковича разыскивает полиция

Пропавшего без вести в Пскове Алексея Никандрова 1975 года рождения продолжают разыскивать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине на вид 45 лет, его рост около 172-175 сантиметров. Пропавший год назад Алексей Никандров был худощавого телосложения, у него овальное лицо, темные волосы, карие глаза, прямой нос и тонкие губы. Он был в одет в черную бейсболку, зимнюю черную куртку с красными полосками вдоль рукавов, рубашку, синие джинсы и темные кроссовки (размер обуви - 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.