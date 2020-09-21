Происшествия

Псковские пограничники задержали пытавшихся перебежать границу африканцев

Две попытки незаконного пересечения государственной границы России в обход установленных международных пунктов пропуска пресекли пограничники в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Местный житель, являющийся членом ДНД, заметил в приграничном районе подозрительного молодого человека африканской внешности, который направлялся в сторону границы. Он незамедлительно проинформировал об этом руководителя ближайшего подразделения пограничной службы. Благодаря его помощи пограничники оперативно задержали в районе населенного пункта Скобково 29-летнего выходца одной из стран Восточной Африки.

Днем ранее в районе населенного пункта Белкино псковские пограничники задержали еще двух североафриканцев, которые собирались незаконно пересечь государственную границу из России в Латвию.

В настоящее время в отношении двух правонарушителей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ за подготовку к незаконному пересечению государственной границы. А третьего привлекли к административной ответственности в виде штрафа с выдворением с территории России.